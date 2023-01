Over 4.000 år gammel mumie funnet i Egypt

Det dreier seg om levningene etter en mann som het Kekashepes og kan være det eldste og mest fullstendige funnet noensinne i Egypt av en person som ikke var kongelig, melder BBC.

Mumien er dekket i bladgull og ble funnet torsdag i en 15 meter dyp sjakt på gravstedet Saqqara sør for Kairo. Der er også tre andre graver funnet. Der er levningene av en mann som het Khnumdjedef funnet. Han var prest, inspektør og tilsynsansvarlig for kongelige. En annen mumie er levningene av en mann so het Meri. Han hadde tittelen «hemmelig vokter» – noe som gjorde at han kunne gjennomføre religiøse ritualer – og var en høytstående tjenestemann for kongelige.

En dommer og skribent som het Fetek antas å ligge i den siste graven, der det er avdekket det man antar kan være en samling bestående av de største statuene som noensinne er funnet i området. Flere gjenstander, blant annet keramikk, er også funnet i gravene.

Arkeolog Zahi Hawass, som har vært Egypts kulturarvminister, sier at alle funnene er datert fra rundt det 25. til det 232. århundret før Kristus.

– Funnet er så viktig at det forbinder konger med folket som bodde rundt dem, sier Ali Abu Deshish, en annen arkeolog som har vært med på utgravingene.

Sawwara var et aktivt gravsted i over 3.000 år og står på Unescos verdensarvliste. Stedet ligger på det som var Egypts gamle hovedstad Memfis, der det er mer enn ti pyramider.