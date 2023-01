Tar opp kampen mot inngrodd mafia-mentalitet

Messina Denaro var helt klart det viktigste mafiamedlemmet som fortsatt var på frifot, og mange mener at arrestasjonen kan bety et tidsskille for Italias svært voldelige mafia. Messina Denaro (60) var beskrevet som den mektigste skikkelsen i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia.

Messina Denaro hadde begått noen av de voldeligste og grusomste forbrytelsene i italiensk historie. Selv skal han ha skrytt av at han kunne fylle en hel kirkegård med sine ofre.

Arrestasjonen av den kreftsyke og klart svekkede mafiabossen 16. januar bærer i seg et håp om at årene med bilbomber og grusom og terroriserende vold kan være over.

Samtidig er det frykt for at kriminaliteten fortsetter – i en mindre prangende, men ikke ufarlig form. Cosa nostra har dessuten tidligere vist at de klarer å omgruppere og reorganisere etter tap. En «mafiamentalitet» kan dessuten utvilsomt klare å leve videre.

En kulturkamp

Giuseppe Cimarosa er sønn av en mafiaboss og søskenbarn til Cosa Nostra-sjefen Messina Denaro. Han har på nært hold sett den sicilianske mafiaen og dens skremsler. Han har valgt å ta opp kampen mot nettopp det han kaller mafiamentaliteten.

– Nå er den virkelige kampen kulturell. Nå må du endre folks mentalitet, sier den 40 år gamle ridelæreren til nyhetsbyrået AFP i stallen sin i byen Castelvetrano, vest på Sicilia, hvor Messina Denaro ble født og regjerte med skrekk.

– Nå er ikke fienden lenger mafiaen, men den mafialignende oppførselen eller rett og slett tankegangen som dessverre fortsatt er utbredt. Vi må begynne med undervisning i skolen, og så må staten støtte dem som, som meg, gjør opprør, understreker han.

Etter arrestasjonen arrangerte Cimarosa en demonstrasjon mot mafiaen i Messina Denaros hjemby.

Cimarosa var skuffet over at oppmøtet ble dårlig, men gleder seg uansett over arrestasjonen av Messina Denaro.

– Mafiaen er ikke så uslåelig som den trodde den var, mener han og sier at han selv føler seg «litt tryggere».

Var i endring

Cosa nostra, som er udødeliggjort i Gudfaren-filmene, hadde allerede endret seg fra den hensynsløse organisasjonen som for 30 år siden drepte dommere og utløste dødelige bilbomber i Italias storbyer.

Disse voldshandlingene utløste massiv forfølgelse fra staten, som svekket Cosa nostra.

Eksperter mener at mafiaen nå har blitt overskygget av andre grupper i Italia, spesielt 'Ndrangheta i den sørlige regionen Calabria. 'Ndrangheta er i dag en av verdens rikeste, mektigste og nådeløse kriminelle organisasjoner.

Men selv om Cosa nostra var svekket, var den sterk nok til å holde etterlyste Messina Denaro beskyttet i svært mange år. Selvsagt godt hjulpet av kulturen «omertà» – taushetsplikten blant medlemmer av mafiaen. Å bryte omertà regnes som den mest forræderske handlingen blant medlemmene av de kriminelle gruppene.

Men taushetsplikten kan også omfatte vanlige personer i områder der mafiaen står sterkt, og betyr at man ikke skal samarbeide med politiet. Det vil si: Ingen har hørt noe, sett noe eller er villige til å prate med politiet – av frykt for reaksjoner.

– Mafiaen baserer all sin styrke på frykt, og derfor er folk redde for å avsløre seg selv, sier Cimarosa.

– Folk er redde for å bli innblandet, de vil ikke risikere noe og foretrekker å vende ryggen til. De gjør det uten å innse at dette er noe som påvirker alle, sier han.

Faren hans Lorenzo hadde giftet seg inn i Messina Denaro-familien og hjulpet dem på flere måter.

Brøt taushetsplikten

Men etter å ha blitt arrestert, gikk Lorenzo med på å samarbeide med myndighetene. Han brøt taushetsplikten, som inntil da hadde vært veldig sterk, forteller Cimarosa.

For Cimarosa, hans mor og bror, skapte farens samarbeid med politiet – sviket – et stigma for hele familien.

Men han og familien hans avslo likevel tilbudet om regjeringsbeskyttelse. Cimarosa insisterte på at han ikke ville gi fra seg identiteten sin på grunn av en kriminell som han verken kjente eller noen gang hadde møtt.

– Vi mottok aldri direkte trusler. Men det skjedde noen ting som gjorde at jeg trodde det kunne være beskjeder, forteller han.

Som at hesten hans ble funnet død, og at farens grav ble ødelagt to ganger. Han tenkte nesten daglig på å forlate Sicilia.

– Men jeg ble fordi jeg tror at jeg føler at jeg har et oppdrag. Ordene mine har større verdi hvis jeg sier dem fra Castelvetrano, sier han.

Folk applauderte

Og det kan se ut til at han er blitt mindre alene. For da over hundre politimenn samlet seg i de trange gatene i Palermo den dagen da Messina Denaro ble arrestert, visste folk at noe stort var på gang. Da det ble kjent at «sjefen for sjefene» var tatt etter 30 år på flukt, brøt applaus og jubel ut blant mange av de frammøtte. Noen ga high five til politiet, andre ga dem en klem. Enkelte hadde tårer i øyene, men felles for dem alle: de strålte.

Maria Falcone fortalte til italienske medier at hun skulle ønske broren hennes kunne ha sett scenene. Giovanni Falcone var en dommer som på 1980- og 1990-tallet sto i front i kampen mot mafiaen. Han ble selv drept av mafiaen.

Maria Falcone fortalte, ifølge BBC , at hun ble slått av folks jubel. Hun mener jubelen må ses på som en seier for det italienske samfunnet som helhet.

Det er også andre tegn som viser viktige holdningsendringer i samfunnet.

Etter arrestasjonen gikk elever fra videregående skole ut i gatene i byen og sang «Castelvetrano er vår, ikke din».

– Jeg skalv av følelser da jeg så folk klappet for politiet. Torget fullt av mennesker er et bevis på at denne byen ikke ønsker å være i mafiaens hender, uttalte en 18 åring-til den italienske avisen La Repubblica.

Den italienske journalisten Tullio Filipponi sier til BBC at den eldre befolkningen på Sicilia fortsatt kan holde fast på gammelt tankegods. Han refererer til intervjuer med eldre innbyggere sendt på italiensk fjernsyn, der én sier at han ikke vil dømme handlingene til Messina Denaro, mens en annen sier at det var feil å arrestere ham.

– Men det at unge mennesker har gått ut i gatene for å vise sin lykke, viser at ting er i ferd med å endre seg, mener Filipponi.

– Alle de som applauderer, viser virkelig hva arrestasjonen representerer for historien til Sicilia og landet: slutten på en epoke, sier han.