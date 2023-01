Politiprotest mot drap på politifolk i Haiti

Gatene i Port-au-Prince var torsdag sperret med barrikader, dagen etter at gjenger, som kontrollerer store deler av landet og som regelmessig bortfører folk mot løsepenger, gikk til angrep på et politihovedkvarter i Liancourt, en by nord i landet, og drepte seks politibetjenter.

Demonstrantene prøvde å ta seg inn i statsminister Ariel Henrys kontor og løp også ut på rullebanen på Toussaint Louverture-flyplassen, noe som førte til at flytrafikken måtte stanses. Skolene ble stengt for resten av dagen.

Politimester Jean Bruce Myrtil sier til lokal radio at to betjenter ble drept av angripere onsdag. Fire andre betjenter ble dratt utenfor politistasjonen der han sier de «ble henrettet».

Til sammen 14 politifolk er blitt drept av væpnede gjenger i Haiti siden nyttår, ifølge tall fra landets politiforening.

Haiti har siden drapet på president Jovenel Moïse i juli 2021 vært preget av en forverret politisk og økonomisk krise. Ifølge FN ble 1.359 personer bortført i fjor. I tillegg ble det registrert mer enn 2.000 drap, noe som er en tredel mer enn året før.

I den siste Haiti-rapporten fra FNs generalsekretær António Guterres står det at landets politistyrke er underbemannet, underfinansiert og overarbeidet.