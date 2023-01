Riksarkivet sendte torsdag et brev til representanter for de seks siste presidentene og visepresidentene, altså fra Reagan-administrasjonen på 1980-tallet og fram til i dag, ifølge kanalen.

Det gjelder Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush og Ronald Reagan, samt tidligere visepresidenter Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore og Dan Quayle.

Oppfordringen kommer i kjølvannet av flere funn av gradert materiale på avveie fra Joe Bidens periode som visepresident, samt hjemme hos tidligere president Donald Trump.

Tidligere denne uken ble det også funnet klassifiserte dokumenter hjemme hos tidligere visepresident Mike Pence.

Brevet bemerker at selv om mye av oppmerksomheten den siste tiden har dreiet seg om klassifisert informasjon, skal alt fra presidentarkivene overleveres når en ny administrasjon tar over.

USA har et lovverk for behandlingen av regjeringsdokumenter kalt Presidential Records Act (PRA) som ble opprettet i 1978. Den sier at alle eposter, brev og andre arbeidsdokumenter skal overlates til nasjonalarkivet og kom på plass i kjølvannet av Watergate-skandalen.

Tidligere president Jimmy Carter er unntatt loven selv om han var president da PRA ble signert, ettersom den ikke trådte i kraft før han selv forlot vervet.