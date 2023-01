Flere drept i russiske rakettangrep i Ukraina

Totalt elleve ukrainske regioner ble rammet av rakettangrepene, opplyser talsperson for Ukrainas statlige beredskapstjeneste, Oleksandr Khorunzhij.

I hovedstaden Kyiv ble en person drept og to såret etter at en rakett traff et ubebodd bygg i Golosijvskij-distriktet, opplyser Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko. Det er første gang noen dør i angrep mot Kyiv siden nyttårsaften.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

I tillegg har tre mennesker mistet livet og sju blitt skadd i et angrep mot et energianlegg i Zaporizjzja, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene i Odesa opplyser også at to av regionens energianlegg har blitt truffet av russiske raketter torsdag.

Siden starten av oktober har Russland angrepet kritisk infrastruktur i Ukraina. Det har ført til flere store strømbrudd og andre brudd i vinterstider.

DTEK, Ukrainas største private energiselskapet, sier torsdag at de har gjennomført nødstans i strømforsyningen i Kyiv, regionen rundt og regionene Odesa og Dnipropetrovsk på grunn av fare for rakettangrep.

Rakettangrepene følger etter en natt preget av russiske droneangrep. Flyalarmen startet å gå i nesten hele landet tidlig torsdag morgen.

Angrepene skjer under et døgn etter at USA og Tyskland kunngjorde at de ville levere moderne stridsvogner til Ukraina, noe Russland har reagert kraftig på.