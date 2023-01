Ukraina melder om ny russisk angrepsbølge

Ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko var det en rakett som traff et ubebodd bygg i Golosijvskij-distriktet, som førte til at en person ble drept og to andre såret.

Myndighetene i Kyiv sier at årsaken til dødsfallet skyldes en feil med raketten.

Gjennom dagen har 47 av 55 russiske raketter blitt skutt ned, ifølge det ukrainske forsvaret.

Flyalarm i nesten hele landet

Rakettangrepene følger etter en natt preget av russiske droneangrep. Flyalarmen startet å gå i nesten hele landet tidlig torsdag morgen.

Ukrainsk luftvernsystem skjøt ned alle de 24 dronene, sa forsvaret torsdag morgen. Ifølge dem var droneangrepene hovedsakelig fokusert rundt sentrale regioner og hovedstaden Kyiv.

Myndighetene i Kyiv sier at 15 av dronene i natt var rettet mot hovedstaden, men at de ikke har forårsaket noen skader.

Forsvaret varsler stor fare for flere luft- og droneangrep i hele landet gjennom dagen.

Rakettangrep flere steder

I morgentimene sa talsperson Jurij Ignat for det ukrainske forsvaret at om lag 30 russiske raketter hadde blitt avfyrt fra ulike steder på vei mot ukrainsk territorium.

I tillegg hadde om lag seks militærfly av typen Tu-95 tatt av og begynt å avfyre raketter i morgentimene, sa han.

To raketter er observert over Mykolajiv-regionen sør i landet, skrev regionens guvernør, Vitalij Kim, på Telegram.

– Raketter flyr inn over ukrainsk territorium. Minst to raketter nordvest i Mykolajiv, skrev han.

– Søk dekning

Litt senere på dagen meldte myndighetene i Kyiv at forsvaret har skutt ned minst 15 russiske kryssermissiler.

– Fienden avfyrte mer enn 15 kryssermissiler mot Kyiv. Takket være det fremragende arbeidet til vårt luftvernsystem ble alle rakettene skutt ned, skrev lederen for Kyivs militære administrasjon Serhij Popko på Telegram.

Ukrainske myndigheter oppfordrer folk til å søke dekning så lenge flyalarmen fortsatt går. I hovedstaden har folk samlet seg på undergrunnsstasjoner.

Stenger ned strømanlegg

Siden starten av oktober har Russland angrepet kritisk infrastruktur i Ukraina. Det har ført til flere store strømbrudd og andre brudd i vinterstider.

DTEK, Ukrainas største private energiselskapet, sier torsdag at de har gjennomført nødstans i strømforsyningen i Kyiv, regionen rundt og regionene Odesa og Dnipropetrovsk på grunn av fare for rakettangrep.

Myndighetene i Odesa opplyser at to av regionens energianlegg har blitt truffet av russiske raketter torsdag.

– Vi har allerede opplysninger om skader på to av Odesas kritiske infrastrukturanlegg. Ingen er såret. Luftvernsystemet over regionen fungerer, skriver lederen for regionens militæradministrasjon Jurij Kruk i sosiale medier.