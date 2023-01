Kraftig eksplosjon i industriområde nær Stockholm

– Eksplosjonen var så kraftig at det ble hull i fasaden på bygningen, sier vakthavende Daniel Kaissidis i brannvesenet i Södertörn.

Flere personer var i lokalet i Tullinge i Botkyrka kommune da eksplosjonen fant sted natt til torsdag, men ingen ble skadd.

Smellet ble registrert klokken 1.31 og var så kraftig at nødetatene fikk meldinger fra steder langt unna.

– De sier at det ristet i vinduene og at den var så kraftig at det var vanskelig å slå fast nøyaktig hvor den var, sier Kaissidis.

Natt til torsdag var stedet avsperret og politiets bombegruppe ble sendt dit.