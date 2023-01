Før Russland invaderte Ukraina var USAs årlige produksjon av artilleriammunisjon på rundt 14.000 granater i måneden.

Men den intense krigføringen mellom Europas to største land har snudd opp ned på alt. Nå tømmes våpenlagre i flere land, men selv det er ikke nok til å svare på den voldsomme etterspørselen.

Ikke produsert mer ammunisjon siden Korea-krigen



Derfor er det tatt en beslutning om å oppskalere våpenfabrikkenes produksjonskapasitet. Ikke bare litt, men mye. Alarmen har gått i Det hvite hus. Nå skrus tempoet opp til krigsmodus.

Pentagon varsler nå at det månedlige volumet skal seksdobles til 90.000 artillerigranater per måned. Ikke siden Korea-krigen på 1950-tallet har USA produsert mer ammunisjon, skriver New York Times.

Den massive økningen i produksjonen er ment å skulle veie opp for underskuddet på ammunisjon forårsaket av Russlands krigføring, og for å bygge opp USAs egne ammunisjonslagre med tanke på fremtidige kriger.

– Vi jobber virkelig tett med industrien for både å øke deres kapasitet, men også hastigheten de er i stand til å produsere med, sier Christine Wormuth, sekretær for den amerikanske hæren.

Russlands president Vladimir Putin og sjefen for generalstaben til de russiske væpnede styrker, Valery Gerasimov. (Foto: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)

Foruten å eskalere opp produksjonen ved allerede eksisterende våpenfabrikker, letes det nå etter nye produsenter i flere delstater som raskt kan omstille seg og sette i gang ny produksjon.

Ifølge en rapport fra hæren omtales den nye omdreiningen som «den mest aggressive moderniseringsinnsatsen på nesten 40 år» for den amerikanske forsvarsindustrien.

Også på russisk side har forsvarsindustrien fått stor betydning. President Vladimir Putin ha satt store deler av russisk industri på krigsfot. I forrige uke besøkte han en våpenfabrikk i St. Petersburg. Her skrøt han av Russlands evne til å levere store mengder våpen.

– Dere spiller en viktig rolle for å sikre en uunngåelig seier i Ukraina. Det er jeg ikke i tvil om, sa en seierssikker Putin til de ansatte ved fabrikken.

Artilleri har drept flest soldater på begge sider



I likhet med Ukraina har også de russiske styrkene et enormt forbruk av artilleri. Den russiske taktikken består i å bombe fiendens stillinger natt og dag, og på den måten grave seg fremover og vinne terreng. Samme taktikk ble brukt under krigene i Tsjetsjenia.

Men i Ukraina har russerne møtt betydelig sterkere motstand enn forventet, og det har gått hardt utover ammunisjonslagrene. Britisk etterretning har uttalt at Russland kan være i ferd med å gå tom for ammunisjon. Derfor har Putin gitt våpenindustrien ordre om massiv opprustning på raskest mulig tid.

Bruk av artilleri har dominert den hittil 11 måneder lange krigen. Både ukrainske og russiske tropper skyter tusenvis av granater mot hverandre hver eneste dag langs den lange frontlinjen.

Artilleri regnes også som hovedårsaken til de mange falne. Ifølge amerikanske tjenestemenn ble det i november anslått at mer enn 100.000 soldater på hver side er drept i den ekstremt blodige nabokrigen.

– Det er en litt ny situasjon

Hittil har USA sendt mer enn én million artillerigranater til Ukraina, mens andre Nato-land også har bidratt uten å oppgi volumet på dette.

Nylig ble det kjent at USA vil sende 300.000 artillerigranater fra et stort lager i Israel til Ukraina, ifølge avisa The New York Times.

– I tidligere konflikter hadde vi lagre som var tilstrekkelige for konflikten. I dette tilfellet søker vi å øke produksjonen for både å opprettholde vårt lager for en annen beredskap, men også forsyne en alliert. Så det er en litt ny situasjon, sier Douglas R. Bush, assisterende sekretær for hærens anskaffelser av våpen og ammunisjon.

Krigen i Ukraina startet natt til 24. februar i fjor og er nå inne i sin 12. måned.

