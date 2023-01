USA bekrefter: Sender 31 Abrams-stridsvogner til Ukraina

– Stridsvognkapasiteter er kritisk viktig for Ukraina, sa USAs president Joe Biden i en TV-sendt kunngjøring onsdag. Han sa også at USA vil sende deler og utstyr som trengs til å holde stridsvognene i drift. USA vil også trene ukrainsk personell.

– Dette er ikke en offensiv trussel mot Russland, de russiske styrkene kan trekke seg tilbake til Russland, der de hører til, sa USAs president.

Amerikanske myndigheter snur dermed i saken, etter først å ha framholdt at stridsvognene var for kompliserte til å være egnet til bruk i landet.

– Dette er et viktig skritt på veien til seier, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en Twitter-melding, og takket Biden for den «mektige avgjørelsen».

Meldingen kommer etter at tyske myndigheter tidligere onsdag bekreftet at de vil gi grønt lys til at tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner sendes til Ukraina, og at de også vil sende stridsvogner fra egne lagre.

Biden takket Tysklands statsminister Olaf Scholz for hans støtte til Ukraina.