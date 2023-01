Finland har gjenåpnet for eksport av militært materiell til Tyrkia

Den finske avisa har fått tilgang til en eksportlisens på 12.000 tonn panserstål til militære kjøretøy fra stålselskapet Miilux i Brahestad.

Eksportlisensen ble undertegnet av det finske forsvarsdepartementet tirsdag, etter at forsvarssjef Mikko Savola hadde gitt grønt lys.

Den finske regjeringen stanset for en tid tilbake all eksport av våpen og militært materiell til Tyrkia, men er nå avhengig av tyrkisk velvilje for å slippe inn i Nato.