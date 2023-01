Medier: 74-åring pågrepet for brevbombe-angrepene i Spania

Pågripelsen skjedde onsdag morgen, melder den spanske nettavisen La Sexta. En ikke navngitt politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at 74-åringen befant seg i Miranda de Ebro i den nordlige delen av Spania.

Seks brevbomber ble sendt til ulike mål i Spania i slutten av november og begynnelsen av desember i fjor.

Mottakerne var Ukrainas og USAs ambassader, statsministerens kontor, forsvarsdepartementet, en spansk jagerflybase og en våpenprodusent. En ansatt ved den ukrainske ambassaden ble lettere skadd i en hånd da han åpnet et brev med en bombe.

The New York Times skrev i helgen at amerikanske og europeiske myndigheter mener russisk etterretning sto bak brevbombene. Artikkelen var basert på opplysninger fra anonyme kilder som ikke er offisielt bekreftet.