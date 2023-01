Det er ventet at Tyskland, som er produsent av de omtalte stridsvognene, vil bestemme seg i løpet av onsdag om de åpner for leveranse til Ukraina. For at andre land skal kunne sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, må Tyskland godkjenne først.

Fra før har Polen formelt bedt Tyskland om å godkjenne en forsendelse av 14 stridsvogner av typen Leopard 2.

El Pais meldte allerede i fjor sommer at Spania var klar for å levere stridsvogner av typen Leopard 2A4 til Ukraina.