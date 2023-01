Stoltenberg regner med at Nato øker 2-prosentmålet

I dag er alliansens mål at alle medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2024. Dette ble fastsatt på toppmøtet i Wales i 2014, kort tid etter Russlands annektering av Krim-halvøya.

– Jeg antar at det vil bli et nytt forsvarsbudsjettmål når vi møtes til Nato-toppmøte i Vilnius i juli i år, sier Stoltenberg til den tyske avisa Welt onsdag.

– 2-prosentmålet var i utgangspunktet for ti år, altså fram til 2024, så vi må oppdatere det nå, sier Nato-sjefen.

– Jeg antar at det blir et mer ambisiøst mål enn tidligere, for alle ser at vi er nødt til å investere mer, fortsetter Stoltenberg.

Mange Nato-land har økt sine forsvarsbudsjetter siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor. Det gjelder også Norge, men i det siste statsbudsjettet legges det opp til å bruke rundt 1,5 prosent av BNP på forsvar.