Vladimir Putins dekret om massemobilisering får russere til å skjelve. Mange er redde for sine liv og gjør nå hva som helst for å slippe å ikle seg uniform og ende opp som slakt på slagmarken, ifølge tidligere Russland-korrespondent Elin Jönsson.

Hun forteller til SVT at hun har gjort flere intervjuer med russiske mødre i Moskva. Mer om det lengre nede i artikkelen.

Putins massemobiliseringsrunde startet i september i fjor. Da målet om 300.000 nye soldater var nådd, opplyste Kreml at mobiliseringen var avsluttet. I ettertid har det vist seg at mobiliseringen har fortsatt for fullt i det skjulte.

Nå skal en ny massemobilisering være i gang. Så mange som 500.000 russiske menn kan bli tvunget til å bære våpen for å slåss mot broderfolket i Ukraina.

Titusenvis av russiske soldater skal ha stupt i de harde kampene med erfarne ukrainske soldater med moderne vestlige våpen. Mange av de nymobiliserte russerne rapporteres å ha minimal erfaring, de er dårlig utstyrt og moralen er på et bunnivå.

Når de møter den godt utrustede fienden ved de ulike frontavsnittene på okkupert ukrainsk jord, risikerer de å bli såret, drept eller tatt til fange.

Selv om mediesensuren i Russland er knallhard, slipper likevel informasjon gjennom Kremls propagandafilter, spesielt via sosiale medier. I tillegg får tusenvis av russiske familier sine kjære hjem i kister eller lemlestet for livet. Disse historiene om den brutale krigen blir nå spredt i russiske lokalsamfunn.

Russlands president Vladimir Putin under en russisk-ortodoks messe. Foto: Mikhail Klimentyev / AFP

Når mennene får mobiliseringsordren i posten eller en telefon fra Putins militære lojale innpiskere, har de få valgmuligheter. Enten må de møte opp og ta all den risikoen det innebærer å la seg mobilisere.

Alternativt kan de gå i dekning eller komme seg ut av landet. En tredje mulighet er selvskading. Gjør de det kan de regnes som tjenesteudyktige, og dermed slippe unna mobilisering.

– Nå prøver de forskjellige metoder for å få løslatelse, som å bevisst brekke et bein eller bestikke en lege, sier Jönsson til SVT.

Russiske mødre i Moskva skal ha fortalt henne rystende historier om sine sønner og ektemenn.

Russisk mor: – Alle prøver å redde seg selv eller barnet sitt

Videoer som er lagt ut på Telegrams viser rystende historier om menn som driver selvskading. På et av opptakene, som den tidligere SVT-korrespondenten har fått tilgang til, legger en mann beinet sitt på en trapp. Sekunder senere hopper kameraten hans på beinet og knekker det. En annen video viser en mann som løfter en slegge og hamrer løs mot kameratens arm.

– Alle prøver å redde seg selv eller barnet sitt, forteller «Oksana». Hun er mor til en sønn som skal mobiliseres. Sønnen er bare en av flere hundretusen som nå tvangsmobiliseres.

Men det er hjelp å få dersom man har sterke kvaler. Ifølge den russiske grunnloven har man rett til å gjøre ubevæpnet tjeneste. Det betyr at man i praksis kan slippe militærtjeneste med våpen i hånd, men man kan bli satt til andre typer oppgaver innen det russiske militæret.

– De blir møtt med trusler og manipulasjon

Russiske artilleristyrker i aksjon. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP) Foto: AP

– De tror ikke de kan gjøre noe annet enn at de må akseptere det. De blir møtt med trusler og manipulasjon. De truer med fengsel og bruker ulike pressmidler, og du må forklare personen at du kjemper for noe som er din juridiske rett. Det er ikke kriminelt, sier Elena Popova til SVT. Hun driver Movement for Conscious Weapons Refusals i St. Petersburg.

Men ettersom mange russiske menn ikke er klar over sine rettigheter, tar de først kontakt når de allerede er mobilisert eller befinner seg ved fronten. Da kan det allerede være for sent.

– Da tilbyr vi dem å nekte på grunn av deres overbevisning om å nekte å bære våpen. Dessverre er det mange som i denne situasjonen ikke tør å kjempe videre, sier Popova.

Enorme russiske tap av personell og militært utstyr



Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet har Russland allerede mistet 120.760 soldater i Ukraina (mer enn 600 soldater bare det siste døgnet), skriver ukrainske medier.

Antall russiske innsate som er løslatt for å krige i Wagner-Gruppen, er ikke med i dette regnestykket, men det opereres med flere titusenere døde også der.

I tillegg har russerne mistet 3145 stridsvogner, 6268 pansrede kampkjøretøy, 2144 artillerisystemer, 445 fleroppskytingsrakettsystemer, 220 luftvernsystemer, 287 fly, 277 helikoptre, 4932 motorvogner og drivstofftanker, 17 krigsskip/båter, 1892 ubemannede luftfartøyer, 193 spesialutstyrsenheter. Til sammen 749 kryssermissiler er skutt ned, hvor av mange av disse er verdt flere titalls millioner kroner.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men talspersoner i Pentagon uttalte allerede i november at anslagsvis 100.000 russiske soldater var enten såret, drept eller tatt til fange.

