Åtte savnet etter at lasteskip gikk ned mellom Japan og Sør-Korea

– Til sammen 14 er blitt reddet. Vi vet ikke noe om tilstanden og nasjonalitetene deres ennå, sier en talsmann for den japanske kystvakten tidlig onsdag morgen norsk tid.

Han sier at seks av mannskapet er blitt reddet av sørkoreansk kystvakt, som bistår i redningsaksjonen.

Lasteskipet Jin Tian sendte ut nødsignal sent tirsdag fra et område rundt 110 kilometer vest for den avsidesliggende og ubebodde øygruppen Danjo sør i Japan.

Tre private fartøy var i området og har bistått redningsmannskaper med å plukke opp flere av de 14 som er hentet opp fra sjøen. Et fly fra den japanske kystvakten og to japanske kystvaktfartøy er i området, og ytterligere flere fartøy fra Japan og Sør-Korea er på vei.

Jin Tian er registrert i Hongkong. Besetningen om bord består av 14 kinesiske statsborgere og 8 fra Myanmar, ifølge den japanske kystvakten.