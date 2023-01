Pompeo forsvarer Saudi-Arabia til tross for Khashoggi-likvidering

I sin nye selvbiografi «Never Give an Inch» tar Pompeo avstand fra det han kaller «den hårreisende og groteske nedslaktingen» av den saudiarabiske dissidenten, som ble drept og partert på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i oktober 2018.

Til tross for at Khashoggi også hadde amerikansk statsborgerskap, satte Pompeo seg få dager etter drapet på flyet til Riyadh for å pleie USAs nære forhold til landet. Det fikk han skarp kritikk for.

– Det som virkelig gjorde mediene mer rasende enn en veganer i et slakteri, var vårt forhold til Saudi-Arabia, skriver Pompeo i boken.

– På en måte tror jeg presidenten var misunnelig på at det var jeg som viste fingeren til Washington Post, The New York Times og andre sengevætere som ikke hadde grep om virkeligheten, fortsetter han.

Hyller kronprinsen

CIA, som Pompeo tidligere ledet, konkluderte i ettertid med at drapet på Khashoggi ble beordret av Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman, noe han heller ikke bestrider. At Khashoggi ble drept overrasket ham ikke.

– Det var ikke overraskende, i alle fall ikke for meg. Jeg har sett nok av Midtøsten til å vite at slik hensynsløshet er rutine i denne delen av verden, skriver Pompeo i boken.

Der hyller han også kronprinsen som han omtaler som reformator og «en av de viktigste lederne i vår tid, en virkelig historisk skikkelse på verdensscenen».

Latterliggjør

Pompeo latterliggjør medier som ifølge ham har gjort Khashoggi «til en saudiarabisk Bob Woodward som ble gjort til martyr for sin modige kritikk av Saudi-Arabias kongefamilie».

Khashoggis forlovede Hatice Cengiz reagerer sterkt på Pompeos nedsettende omtale av kjæresten.

– Han viser ingen respekt og ingen medmenneskelighet overfor en person som så brutalt ble drept, skriver hun på Twitter.

Khashoggi skrev blant annet for Washington Post, og avisens utgiver Fred Ryan gir også uttrykk for «sjokk og skuffelse» over måten Pompeo omtaler ham på.

– Jamal viet seg til verdiene av ytringsfrihet og fri presse og holdt høy profesjonell standard. For denne hengivenheten betalte han den ultimate prisen, heter det i en uttalelse fra Ryan.