Russlands USA-ambassadør: Stridsvogner til Ukraina er provokasjon mot Russland

– Det er opplagt at Washington med hensikt prøver å påføre oss et strategisk nederlag, sier Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov i uttalelser som den russiske ambassaden i Washington har publisert i meldingstjenesten Telegram.

– Hvis USA bestemmer seg for å levere stridsvogner, vil det være opplagt at det ikke fungerer å rettferdiggjøre et slikt skritt med argumenter om «defensive våpen». Dette vil være nok en åpenbar provokasjon mot Russland, uttaler ambassadøren.

USA ventes ifølge amerikanske medier å kunngjøre allerede onsdag at landet kan sende stridsvogner av typen M1 Abrams til Ukraina.