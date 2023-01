– Jeg tror ikke at verden riktig er klar over hvordan rivaliseringen mellom India og Pakistan holdt på å ende med atomkrig i februar 2019, skriver Pompeo i sin nye selvbiografi «Never Give an Inch».

Pompeo, som tidligere ledet den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, var på dette tidspunktet utenriksminister under daværende president Donald Trump.

India gjennomførte i februar 2019 flyangrep mot mål i Pakistan og anklaget landet for å huse den militante gruppen som kort tid før hadde drept 41 pakistanske soldater i et selvmordsangrep i Kashmir.

Pompeo var i Vietnams hovedstad Hanoi da det skjedde, sammen med Trump som møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un der.

I boken skriver han at han ble vekket av en høytstående indisk tjenestemann.

– Han trodde at Pakistan var i ferd med å klargjøre atomvåpen for å angripe India. Jeg ba ham om ikke å gjøre noe og om å gi oss et minutt for å finne ut av ting, skriver Pompeo i boken.

Amerikanske diplomater overbeviste deretter både India og Pakistan om atomvåpen ikke var i ferd med å bli klargjort.

– Ingen andre land kunne ha gjort det som vi gjorde den natten for å hindre et forferdelig utfall, skriver han.

Både India og Pakistan testet atomvåpen i 1998 og USAs daværende president Bill Clinton konstaterte i den anledning at den omstridte Kashmir-regionen var verdens farligste sted.