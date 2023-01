Helly Hansen tilbakekaller brannfarlig arbeidstøy

Klærne er laget av børstet bomull som eventuelt ikke oppfyller kravene til brannsikkerhet for tekstiler, noe som kan utgjøre en potensiell risiko for brannskader for brukerne, opplyser selskapet.

Ifølge Helly Hansen er det ikke meldt om tilfeller der klær faktisk har tatt fyr, men selskapet ber likevel om at de straks tas ut av bruk. Eierne bes videre om å klippe i stykker klærne og sender Helly Hansen et foto som også viser etiketten i kragen. Eierne vil da få en tilgodelapp, heter det i en kunngjøring.

På hjemmesiden sin har Helly Hansen lagt ut en liste over hvilke klesplagg det gjelder.