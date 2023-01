– Finland og Sverige søkte om å bli med i Nato samtidig. Alle 30 allierte inviterte inn begge land i juni i fjor, og 28 har allerede ratifisert tiltredelsesprotokollen, sier Stoltenberg.

Uttalelsen kommer etter at Finlands utenriksminister Pekka Haavisto for første gang åpnet for at Finland kan bli medlem av Nato uten at Sverige blir det samtidig.

De to landene har hele tiden sagt at de ønsker en felles opptaksprosess, men Tyrkia har stilt en rekke krav til Sverige for å slippe landet inn i Nato.

Mandag sa president Recep Tayyip Erdogan at Sverige ikke kan forvente Tyrkias støtte til sin Nato-søknad.

Stoltenberg har flere ganger uttalt at det er på tide å slippe Finland og Sverige inn i Nato, men understreker samtidig at det hittil har vært en rask prosess.

– Finlands og Sveriges medlemskap er en prioritet for alliansen. Begge land sitter allerede ved Natos bord og er tett integrert i våre politiske konsultasjoner og militære aktiviteter. Jeg ser fram til deres fulle inntreden i Nato, som er i alles interesse, sier Stoltenberg.