Mandag varslet Polens statsminister Mateusz Morawiecki at en forespørsel var på vei.

Uttalelsen kom dagen etter at Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sa at Tyskland ikke vil stå i veien for at Polen kan sende tyskproduserte stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina, samtidig som hun understreket at Polen formelt ikke har søkt om tillatelse.

Stridsvognen Leopard 2 kan brukes mer offensivt enn det militære utstyret Ukraina så langt har fått fra vestlige land.

Polen har også signalisert at de vil sende Leopard-stridsvogner til Ukraina uansett om Tyskland gir grønt lys eller ei.