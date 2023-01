Utskiftningene er blant de største siden Russland gikk til krig mot Ukraina i februar i fjor.

Allerede tirsdag morgen kom meldingen om at nestlederen ved Zelenskyjs kontor, Kyrylo Tymosjenko, har levert sin avskjedssøknad.

Utover dagen ble det klart at Zelenskyj kvitter seg med flere andre topper i henholdsvis forsvarsdepartementet, hos riksadvokaten og i de ukrainske fylkene.

Fem guvernører byttes ut. Ifølge en høytstående regjeringskilde gjelder det lederne i fylkene Dnipropetrovsk, Zaporizjzja, Kyiv, Sumy og Kherson.

Blant de andre som får sparken, er Ukrainas viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalov og viseriksadvokat Oleksij Symonenko.

Mens Sjapovalov knyttes til en skandale der forsvarsdepartementet kjøpte inn sterkt overpriset mat til militæret fra et ukjent selskap, har Symonenko fått kritikk for en ferietur til Spania.

Luksusbiler

Kyrylo Tymosjenko har i flere år samarbeidet tett med Zelenskyj, ikke minst under valgkampen i 2019 da han hadde ansvar for Zelenskyjs kommunikasjonsstrategi. De siste månedene har han ofte uttalt seg om skadeomfanget og tap av liv etter russiske angrep.

Ifølge ukrainske medier skal han ha brukt en bil som var ment å evakuere sivile, til egne formål. Han har også blitt koblet til en sak der det ble underslått penger som skulle vært brukt til humanitær hjelp i Zaporizjzja-regionen.

Tymosjenko selv har avvist alle anklager. Det er ikke kommet noen forklaring på hvorfor han går av. Nyhetsbyrået Ukrinform har imidlertid publisert deler av avskjedsbrevet der han takker og hyller Zelenskyj.

Varslet utskiftninger

Oppsigelsene ble kjent få timer etter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet utskiftinger i ledelsen.

Så sent som søndag sa han i sin daglige tale til folket at korrupte tjenestemenn kom til å få sparken. Samme dag ble en viseminister sparket som følge av mistanke om underslag av offentlige midler.

– Jeg ønsker å være tydelig. Det er ingen vei tilbake til slik det pleide å være før, sa Zelenskyj.

Dagen før ble landets viseminister for infrastruktur Vasil Lozinskyj pågrepet. mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser til en verdi av over 3 millioner kroner. Han har avvist anklagene.

– Verdig avgang

Avgangen til viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalov ble kommentert på hjemmesiden til hans eget departement. Her beskrives avgangen som en «verdig» handling.

Det står også at Sjapovalov er blitt utsatt for grunnløse korrupsjonsanklager i mediene, og at avgangen skal bidra til å gjenopprette tilliten til departementet.

Omtrent samtidig kom meldingen om at viseriksadvokat Oleksij Symonenko er oppsagt «i tråd med eget ønske», men uten at det blir oppgitt noen årsak. Nyheten ble kunngjort av riksadvokatens kontor.

Kamp mot korrupsjon

Kampen mot korrupsjon var ett av Zelenskyjs viktigste valgløfter da han i 2019 stilte som presidentkandidat.

Før den russiske invasjonen lå Ukraina på 122. plass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, en liste der de minst korrupte landene troner øverst.

Den siste tiden er det dukket opp flere anklager om at statsansatte blant annet har tatt imot bestikkelser, noe som har fått presidenten til å love at han vil slå ned på korrupsjon på alle nivåer i samfunnet.

Ukraina har lenge vært preget av korrupsjon og dårlig styre. Senest søndag opplyste antikorrupsjonspoliti at en viseminister i regjeringen var blitt pågrepet, mistenkt for underslag.

Mandag ble medlemmene i en komité i nasjonalforsamlingen enige om å stramme inn på reguleringer om offentlige anskaffelser etter at ukrainske medier meldte at forsvarsdepartementet hadde betalt overpris for mat til soldater.