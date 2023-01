– Selvfølgelig, et eller annet sted i bakhodet tenker du på ulike scenarioer der et land blir permanent utelukket fra medlemskap. Men dette er ikke situasjonen ennå, og vi ser at en felles vei for Finland og Sverige fortsatt er mulig, sa utenriksminister Pekka Haavisto på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Det var i morgensendingen til den finske rikskringkasteren Yle at Haavisto kom med en uttalelse som spredte seg raskt i internasjonale medier. Etter å ha understreket at det fortsatt er ønskelig at Sverige og Finland blir med i Nato samtidig, åpnet han for at Finland kan bli nødt til å overveie å fortsette prosessen uten Sverige.

Ut mot demonstranter

– Selvfølgelig må vi likevel vurdere situasjonen hvis det viser seg at Sveriges søknad blir stående i stampe i lang tid framover, sier han.

Han viste også til den siste tidens demonstrasjoner mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sverige, som han mener har stukket kjepper i hjulene for både svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Disse demonstrantene leker med Finland og Sveriges sikkerhet, sier han til Yle.

Uttalelsen kom etter at Erdogan mandag varslet at Sverige ikke kan regne med tyrkisk støtte til sin Nato-søknad.

Sverige ba om forklaring

Haavistos uttalelse førte også til forvirring i Sverige, der utenriksminister Tobias Billström ba om en forklaring.

– Vi er i kontakt med Finland for å finne ut hva det egentlig refereres til, skrev Billström til nyhetsbyrået TT.

– Sverige respekterer den avtalen som finnes mellom Sverige, Finland og Tyrkia om vårt Nato-medlemskap. Det har vi gjort så langt, og det skal vi fortsette å gjøre, het det videre.

På pressekonferansen bekreftet Haavisto at han og Billström snakket sammen på formiddagen. Samtidig sa Billström til journalister i Brussel at han regner med at Finland og Sverige går sammen inn i Nato.

– Ja, det er jeg fullstendig overbevist om. Det finnes veldig mange gode grunner til det, sier han.

– Trenger en pause

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters samme dag sa Haavisto at det trengs et par ukers pause i samtalene som har vært holdt mellom Sverige, Finland og Tyrkia om Nato-søknadene.

– En pause trengs før vi gjenopptar treveissamtalene og ser hvor vi er når støvet har lagt seg etter den nåværende situasjonen. Så det er ennå ikke trukket noen konklusjoner, understreker han.

Tyrkiske krav

Både Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. Men nye medlemmer må godkjennes av alle Natos medlemsland, og Tyrkia har stilt en rekke krav for å slippe de to nordiske landene inn. Dette gjelder spesielt Sverige, som Tyrkia krever blant annet skal utlevere en rekke kurdere.

Finland og Sverige har hele tiden sagt at de ønsker en felles medlemskapsprosess. I Reuters-intervjuet sier Haavisto at dette ikke har endret seg.

– Jeg ser ikke noe behov for en diskusjon om det, sier han på spørsmål om hvorvidt Finland kan komme til å bli medlem uten Sverige.

Avlyste besøk

Forholdet mellom Sverige og Finland er blitt enda kjøligere etter at den ytterliggående høyreaktivisten Rasmus Paludan satte fyr på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm lørdag.

I forrige uke hengte prokurdiske demonstranter opp en dukke som skulle forestille Erdogan, utenfor rådhuset i Stockholm.

Protestene har ført til at Tyrkia både har avlyst et besøk fra riksdagsleder Andreas Norlén og fra Sveriges forsvarsminister Pål Jonson.