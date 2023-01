Polen vil søke om tysk tillatelse til å levere Leopard-stridsvogner til Ukraina

Samtidig understreker han at en slik tillatelse ikke er avgjørende for landets leveranse av stridsvogner til Ukraina. I stedet vektlegger han at Polen vil bygge en koalisjon sammen med flere andre land som skal stå for forsendelsen.

– Vi vil be om en slik godkjenning, men dette er ikke det viktigste, sa Morawiecki da han mandag besøkte Poznan vest i Polen.

Den tyskproduserte stridsvognen Leopard 2 kan brukes mer offensivt enn det militære utstyret Ukraina så langt har fått fra vestlige land. Foreløpig har Tyskland derfor både sagt nei til å sende slike stridsvogner direkte til Ukraina og til å gi andre land tillatelse til å gjøre det.

– Vil ikke stå i veien

Søndag uttalte imidlertid Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock at Tyskland ikke vil stå i veien for en forsendelse fra Polen, samtidig som hun viste til at Polen ikke formelt har bedt om dette ennå.

På spørsmål om Baerbock uttalelse sier Morawiecki at ordene hennes gir et «glimt av håp», og at Tyskland muligens vil kunne delta i koalisjonen.

– Vi utøver et konstant press mot regjeringen i Berlin for å gjøre Leopard-stridsvognene tilgjengelige, sa Morawiecki.

Øverst på ønskelisten

Han oppgir at Tyskland har over 350 aktive Leopard-stridsvogner og rundt 200 på lager.

Den ukrainske regjeringen mener at stridsvogner, og spesielt Leopard-modellen er helt vesentlig for å kunne overvinne russiske invasjonsstyrker.

Tyskland har blant annet som følge av sin aggressive rolle i annen verdenskrig vært nøye med å ikke levere våpen til land i krig. Men etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar i fjor gjorde landet helomvending. Å levere tunge og mer offensive våpen sitter imidlertid langt inne.