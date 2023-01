Kraftig medvind for danske SF

Det er en oppgang på over 5 prosentpoeng siden valget i høst, da partiet fikk 8,3 prosent av stemmene. Målingen, som er utført av Voxmeter, viser at partiet ville blitt landets nest største hvis det var valg i dag.

Oppgangen forklares blant annet med at velgerne straffer Socialdemokratiet for å ville fjerne en helligdag, store bededag. Det kan også skyldes at statsminister Mette Frederiksen har valgt å styre landet sammen med Venstre og Moderaterna i stedet for å søke et rødgrønt samarbeid, slik hun gjorde i forrige periode.

Venstre er Danmarks største borgerlige parti, mens Moderaterna har lansert seg som et sentrumsparti. Det ledes av tidligere Venstre-leder Lars Løkke Rasmussen.

Målingen viser også at Socialdemokratiet går litt tilbake, men at det fortsatt er Danmarks absolutt største parti med en oppslutning på 24,1 prosent. I valget fikk partiet 27,5 prosent.