Nye bilder av Estonia legges fram

For få år siden ble det oppdaget et nytt hull i skroget i forbindelse med at journalister sendte ned en dykkerrobot til ferja, som ligger på bunnen av Østersjøen.

Filmingen resulterte i dokumentaren «Hullet som forandret alt», som ble sendt i 2020.

Etter dette ble det besluttet å gjøre nye offisielle undersøkelser ved skroget.

852 mennesker omkom da ferja sank 27. september 1994 mens den var på vei fra Tallinn til Stockholm.

I november 2021 oppga den svenske havarikommisjonen at de nye hullene trolig er forårsaket av klipper på havbunnen.