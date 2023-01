Tyskland blir med på hydrogenrør-samarbeid

Spania, Portugal og Frankrike inngikk enighet om prosjektet i desember. Planen går ut på å bygge en stor undersjøisk rørledning for å frakte såkalt grønt hydrogen fra Spania og Portugal til Frankrike, og etter hvert til resten av Europa. Grønt hydrogen lages fra vann via elektrolyse i en prosess som benytter fornybar energi.

Søndag kunngjorde energidepartementet i Madrid at også Tyskland har sluttet seg til avtalen.

Prosjektet består av en rørledning som skal gå under sjøen fra Barcelona til Marseille i Frankrike og går under navnet H2Med. Hensikten er å redusere avhengighet av russisk energi. Men prosjektet blir også sett på som et ledd i Europas overgang fra fossile drivstoff til renere energi.

H2Med kan ifølge anslag fra den spanske regjeringen dekke 10 prosent av EUs hydrogenbehov. Prosjektet har en prislapp på rundt 2,5 milliarder euro.

Prosjektet ble presentert i oktober som en erstatning for det såkalte MidCat-gassrørledningsprosjektet som skulle gå gjennom Pyreneene. Dette prosjektet ble skrinlagt i 2019.