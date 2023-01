Zelenskyj varsler kamp mot korrupsjon

– Samfunnet skal få full informasjon, og staten skal ta de nødvendige kraftfulle skrittene, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Han holdt talen etter at ukrainske medier søndag meldte at Vasyl Lozynkiy er sparket fra posten som viseminister for utvikling av lokalsamfunn, territorier og infrastruktur og pågrepet av antikorrupsjonspoliti i forbindelse med underslag knyttet til forsvarskontrakter.

Zelenskyj, som sier at Lozynkiy nå er løslatt, viser til en annen kontrakt som forsvarsdepartementet har gjennomgått, der det kom fram at forsvaret hadde kjøpt inn egg og poteter for 2–3 ganger markedspris.

– Passende tiltak er allerede blitt forberedt, uttaler Zelenskyj.

– Jeg vil ikke kunngjøre dem nå, men det vil være rettferdige tiltak, sier han.

Korrupsjon er et utstrakt problem i Ukraina, i likhet med i mange andre land som var del av Sovjetunionen.

– Jeg vil gjøre det klart at det er ingen vei tilbake til måten ting fungerte på før. Jeg er takknemlig overfor journalistene som har sett på fakta og satt sammen et fullstendig bilde av saken, sier han.