Hundrevis av turister evakuert fra Machu Picchu

Perus departement for turisme opplyser på Twitter at til sammen 418 turister fra Peru og andre land ble evakuert på et tog fra Machu Picchu til Cuzco. De viste også bilder av et tog og passasjerer.

Peru har i over en måned vært preget av streiker og demonstrasjoner etter at president Pedro Castillo ble avsatt og arrestert. De krever at etterfølgeren Dina Boluarte går av, at Castillo løslates fra fengsel, og at det holdes nyvalg med en gang.

Turistene ble sittende fast i det lille tettstedet Aguas Calientes i nærheten av den gamle inkabyen Machu Picchu da myndighetene besluttet å stenge landets største turistattraksjonen og jernbaneforbindelsen som følge av uroen.

– Ordren om å stenge Inka-toglinjen og Machu Picchu-citadellet kommer som følge av den sosiale situasjonen og for å sikre de besøkendes sikkerhet, heter det i en uttalelse fra Perus kulturdepartement lørdag.

Allerede før beslutningen om å stenge selve inkabyen kom, hadde toglinjen som frakter besøkende opp til Machu Picchu, blitt stengt. Det fins ingen vei til Machu Picchu, og tog er eneste framkomstmiddel.

Vil ha Castillo tilbake

Minst 46 mennesker har mistet livet og flere titalls er skadd i de omfattende protestene som har preget Peru de siste ukene.

Demonstrantene krever at president Dina Boluarte går av og at forgjengeren Pedro Castillo gjeninnsettes. Boluarte sier imidlertid at hun ikke har noen planer om å gå av.

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning i desember. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Boluarte har lovet nyvalg neste år, to år før de egentlig skal holdes, men det holder ikke for Castillos tilhengere.

Dypt gap mellom elite og fattige

Uroen reflekterer det dype gapet mellom eliten i Perus store byer og den fattige landsbygda, særlig i Andesfjellene, der befolkningen oppfatter den venstreorienterte landsbylæreren Castillo som sin egen.

Mye av uroen har hittil foregått i byer i Andesfjellene som Cuzco, Puno, Juliaca og Arequipa, men i løpet av siste uke har tusener av fattige Castillo-tilhengere kommet til hovedstaden Lima for å demonstrere der.

Etter to dager med store demonstrasjoner var byen lørdag preget av en spent ro. Da mørket falt på, samlet flere hundre demonstranter seg ved kongressbygningen.

Kastet ut demonstranter

Myndighetene brukte et pansret kjøretøy for å kjøre ned porten til universitetet i byen for å forsøke å kaste ut demonstranter som har sovet der. En stor politistyrke ransaket dem og tvang dem ofte til å legge seg på bakken. 200 personer ble arrestert.

Lørdag opplyste politiet at enda en demonstrant var død som følge av sammenstøt i gruvebyen Ilave ved Titicaca-sjøen ved grensa til Bolivia. Sykehuset melder at de har fått inn ti skadde.

Video i sosiale medier viser politiet som skyter rett inn i en menneskemengde på byens torg, og rasende demonstranter som svarer ved å sette fyr på politistasjonen.