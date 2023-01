Hipkins blir ny statsminister i New Zealand

Hipkins var eneste kandidat, og det var dermed klart at han ville bli valgt av Labours 64 parlamentarikere etter at Ardern overraskende varslet at hun ville gå av.

44 år gamle Hipkins fikk renomme som kompetent etter håndteringen av koronaepidemien. Han ble valgt til parlamentet i 2008 og ble viden kjent etter at han ble helseminister i 2020 og covid-ansvarlig ved slutten av året. Han er nå utdanningsminister.

Partiet valgte også Carmel Sepuloni til ny visestatsminister. Hun har etnisk bakgrunn fra Samoa, Tonga og europeisk innvandring og overtar etter Grant Robertson.

Før Hipkins formelt blir statsminister, skal Ardern søke avskjed av kong Charles' representant i landet, generalguvernør Cindy Kiro. Deretter blir Hipkins utnevnt av Kiro og tatt i ed.