Helsekrise hos yanomami-folket i Amazonas

President Lula da Silva besøkte lørdag selv området etter at lokale medier viste sjokkerende bilder av underernærte barn. I Roraimas hovedstad Boa Vista sa han at yanomami-folket er blitt behandlet på umenneskelig vis.

Han opplyste at regjeringens dekret innebærer at samferdselen i området skal bedres, og at det skal sendes flere leger og sykepleiere til å arbeide der.

Yanomami-folket bor i det største området for urfolk i Brasil. Området, som ligger lengst nord i Brasil, er på 9 millioner hektar og har en befolkning på 30.000.

I en rapport kom det nylig fram at halvparten av malariatilfellene i Brasil er i yanomamienes område, og at over 3.000 barn er underernært.

Hovedproblemet for yanomami-folket ifølge rapporten er ulovlig gruvedrift. Gruvearbeiderne anklages for dødstrusler, seksualisert vold og misbruk av alkohol og narkotika, særlig mot yanomamienes barn og ungdom.

Rapporten viser også at det er bygd 40 ulovlige flystriper i området, og at flere av statens helsesentre er overtatt av gruvearbeiderne.

Gruvedriften fører blant annet til vanndammer der malariamygg brer seg, og mange gruvearbeidere har med seg smitte fra andre sykdommer. En annen faktor er at antall helsepersonell og helsesentre ble redusert under avgåtte president Jair Bolsonaro.

Ifølge rapporten har 29 prosent flere barn under fem år dødd i de fire årene under Bolsonaro enn under regjeringen før. 570 yanomami-barn døde mellom 2019 og 2022 av sykdommer som kan behandles.