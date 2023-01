Fire drept i gjengangrep i Haiti

Ytterligere en politimann er savnet, og en er hardt såret etter angrepet, som fant sted i den velstående bydelen Petionville.

Sammenstøtet mellom gjengen og politipatruljen varte store deler av dagen fredag og utover på lørdag. Politiet ba om forsterkninger, men de kom aldri.

Haiti har vært herjet av politisk og økonomisk krise i årevis, med lovløshet, fattigdom og kummerlige forhold for befolkningen.

Mektige og godt væpnede gjenger kontrollerer store deler av landet, og det er vanlig at folk blir kidnappet av gjengene som krever løsepenger. Volden toppet seg da president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

Menneskerettighetsgrupper sier at gjengene har kontrollen over halvparten av landets territorium. FN sier at 60 prosent av hovedstaden er under gjengenes kontroll, men innbyggerne mener at de herjer i mesteparten av byen.