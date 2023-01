Colombia og ELN gjenopptar forhandlinger i februar

Denne uken har representanter for partene deltatt i et ekstraordinært møte i Venezuela for å diskutere rammen for nye samtaler, og der ble de enige om at en ny forhandlingsrunde skal starte i Mexico 13. februar.

Forhandlingene mellom regjeringen og den venstreorienterte geriljagruppa har pågått siden november i fjor, med Norge som garantistland.

Første runde, som ble avholdt i Venezuela, tok slutt 12. desember. Det resulterte i en avtale om løslatelse av fanger, og samtalene ble i en felles uttalelse omtalt som vellykkede.

Nyttårsaften erklærte Colombias president Gustavo Petro det var inngått en seks måneder lang våpenhvile med fem opprørsgrupper, blant dem ELN.

Det avviste ELN og sa at de ikke hadde diskutert noen bilateral avtale med colombianske myndigheter.