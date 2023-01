Paludan hadde fått tillatelse til å gjennomføre protesten, noe som falt tyrkerne tungt for brystet. Utenriksdepartementet i Ankara sa lørdag at det håpet svenske myndigheter ville sette en stopper for brenningen av muslimenes hellige tekst.

Brenningen fikk begrenset oppmerksomhet, og en person som er til stede, påpeker overfor Expressen at det er flere pressefolk enn motdemonstranter der.

Lørdagens aksjon anses også for å være hovedgrunnen til at Tyrkia har avlyst den svenske forsvarsministerens besøk til Ankara førstkommende fredag.

Dette er det andre møtet på høyt politisk nivå som er avlyst på kort tid. Den forrige avlysningen kom etter at en dukke av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble hengt opp utenfor Stockholms rådhus.

En gruppe fra Unionen av tyrkiske demokrater demonstrere også utenfor ambassaden lørdag, men var der for å støtte Erdogan.

Tyrkia har hittil ikke villet godkjenne Sveriges Nato-søknaden, men har i stedet stilt flere betingelser. Blant annet vil de ha en rekke personer utlevert. Alle Nato-land må godkjenne nye medlemmer.

En tredje demonstrasjon i Stockholm søndag er ventet å trekke 500–600 personer. De skal vise sin støtte til kurderne og demonstrere mot Sveriges ønske om å bli med i Nato.