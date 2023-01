USAs abortmotstandere marsjerer i Washington

Et halvt år etter at høyesterett opphevet den 50 år gamle Roe vs. Wade-kjennelsen, har abortmotstanderne skiftet fokus fra høyesterett til Kongressen.

De advarer Kongressen mot å gjøre noe forsøk på å legge hindringer i veien for lovene mot abort som er vedtatt i en rekke delstater etter høyesterettskjennelsen.

– I nesten 50 år har dere marsjert for å fremme den grunnleggende verdigheten til kvinner, deres barn og selve livet. Men i år er det annerledes, sa Lynn Fitch, justisminister i Mississippi, som fremmet saken for høyesterett som endte med kjennelsen i juni.

Det var færre deltakere enn i foregående år, men entusiasmen til tallrike elever fra katolske skoler over hele USA var like sterk som før.

Samtidig lovte president Joe Biden at han vil gjøre alt i hans makt for å bevare retten til abort, og han oppfordret Kongressen til å vedta lover som gjør abort lovlig.

– Aldri før har høyesterett tatt bort en rettighet som er så grunnleggende for amerikanerne. Dermed er livet og helsa til kvinner over hele landet satt i fare, sa han i forbindelse med at det er 50 år siden Roe vs. Wade ble vedtatt.

Siden høyesterettskjennelsen i juni er det vedtatt nesten totale forbud i tolv delstater, de fleste i sør eller midt i USA, mens det er blitt nesten umulig å få abort i flere andre. I flere andre stater er imidlertid forbud blitt stoppet av domstolene, og i andre har velgerne i folkeavstemninger sørget for at abort forblir lovlig.

Men Biden og Demokratene har få muligheter til å gjøre noe med forbudene eller få en lov som beskytter abort vedtatt, særlig etter at Republikanerne fikk flertall i Representantenes hus ved valget i fjor.

Ifølge en meningsmåling i juli i fjor er 53 prosent av amerikanerne imot høyesterettskjennelsen, mens 30 prosent støtter den. I den samme målingen sa et flertall at de er imot abort etter tolvte uke.