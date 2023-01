Canada henter 19 kvinner og barn fra fangeleirer i Syria

Canada besluttet å hente dem hjem etter at de saksøkte myndighetene og sa det var landets plikt å hente dem hjem.

Fredag besluttet en dommer at myndighetene også må hente hjem fire canadiske menn som sitter i fangeleirene.

Utenriksdepartementet sa tidligere at det er funnet en løsning for kvinnene og barna, men at saken til fire menn som også ville hjem, ville bli utsatt i flere uker.

Hittil har canadiske myndigheter bare repatriert en liten håndfull kvinner og barn fra Syria. Human Rights Watch sier at et 30-tall canadiske borgere, blant dem ti barn, fortsatt er i fangeleirene.

Siden IS ble nedkjempet i Syria og Irak i 2019, har over 42.000 utenlandske voksne og barn med tilknytning til IS sittet i fangeleirene som syriske kurdere driver.