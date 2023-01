Saken inneholder sterke skildringer.

Det var i fjor at det dukket opp en sjokkerende video på sosiale medier. I videoen ser man en mann gå smilende og muntert ned gata med noe i armene. Måneder senere ble han identifisert. Nå er han dømt for drapet på sin egen kone.

Det var i februar i fjor at det dukket opp en video filmet langs en gate i Khuzestan-provinsen i Iran. I videoen ser man en mann gå langs gata med et stikkvåpen i en hånd og et hode i den andre. Videoen av den smilende mannen ble raskt fanget opp av politiet, og personen ble identifisert som Sajjad Heydari, og hodet han bar på tilhørte konen hans, 17 år gamle Mona Heydari.

Ble funnet av sin egen far

Under en høring kom det fram at småbarnsmoren, som ble giftet bort som 12-åring, hadde flyktet fra sitt voldelige ekteskap sammen med en annen mann. Da ektemannen meldte henne savnet, var det hennes egen far som til slutt lokalisere henne og leverte henne tilbake til sin ektemann.

Han skal, ifølge Mirror, ha brukt Interpol til å lokalisere datteren sin, som hadde rømt til Tyrkia.

Kort tid etter skal hun angivelig ha blitt dratt ut av en bil utenfor hjemmet deres i Ahvaz, og på brutalt vis blitt drept av sin ektemann og hans bror Heydari Heydari.

Videoen, som ABC Nyheter velger å ikke vise til, skal være filmet av Heydaris bror.

Onsdag kom dommen.

Åtte år for konedrap – dødsdom for å demonstrere

Heydari ble dømt til åtte år og to måneders fengsel for å ha halshugget sin 17 år gamle kone, skriver CNN.

Artisten Mohsen Shekari (23) demonstrerte for kvinners rettigheter i Iran. Ble dømt til døden. Foto: Handout/Reuters/NTB

Dommen er møtt med vantro av menneskerettighetsaktivister. Til sammenligning ble filmskaperen Mozghan Ilanlo dømt til ti års fengsel for å ha tatt av seg hijaben, og den iranske superstjerna Mohsen Shekari ble dømt til døden for å ha tatt del i demonstrasjonene i Teheran i fjor.

Heydaris bror ble dømt til tre år og åtte måneders fengsel for å ha medvirket til drapet.

Monas far forsvarte valget om å gifte bort sin da 12 år gamle datter til hennes søskenbarn, hvor han var overbevist om at han hadde lagt til rette for at hun skulle få et godt liv. Han skal ikke ha vist at svigersønnen planla å drepe datteren da han overbeviste henne om å komme hjem igjen, etter lovnad om at hun var trygg.

Ifølge talsmann for domstolen Massoud Setayeshi forteller til BBC at Heydari er dømt til syv og et halvt års fengsel for drapet, og ytterligere åtte måneder for overfall og frihetsberøving. Han beskriver at dommen er tråd med iransk lov, i tilfeller hvor familien til offeret tilgir gjerningspersonen.

Det brutale drapet har sjokkert Irans befolkning, som nå ber om en lovendring tilknyttet ekteskap, blant annet at den juridiske lavalderen for ekteskap høynes. I dag kan en 13 år gammel jente gifte seg, men bruden kan være enda yngre med samtykke fra foreldrene.