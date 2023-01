En særskilt hendelse innebærer noe som ordinær politivirksomhet ikke er tilrettelagt for, og derfor må håndteres med for eksempel ekstra mange politifolk eller spesialkompetanse.

– Det innebærer at vi på et tydeligere vis kommer til å lede organisasjonen og styre virksomheten mot dette kriminalitetsområdet, sier Hanna Paradis, som skal lede for den særskilte hendelsen, til TT.

Siden jul har det vært et 20-talls voldshendelser – skytinger og eksplosjoner – i stockholmsområdet. Første juledag ble en kjent gjengkriminell skutt og drept i Rinkeby.

Politiet har pågrepet til sammen 23 personer i forbindelse med voldsbølgen, sier Paradis.

Flere konflikter

For andre natt på rad ble det skutt mot en leilighet i Farsta sør i Stockholm, natt til fredag. Natt til torsdag var det to skytinger mot leiligheter i ulike deler av Stockholm, og torsdag kveld skjedde det en eksplosjon i et trapperom i Årsta.

– Det vi har, er ikke én, men flere konflikter samtidig, sier regionpolitimester Mattias Andersson på en pressekonferanse fredag.

Ifølge politiet er det snakk om tre pågående konflikter.

Ingen personer har blitt skadd de siste dagene, men politiet antar at hendelsene er en fortsettelse av bølgen av alvorlige forbrytelser som har pågått de siste ukene.

Komplekst problembilde

Ifølge flere medier er voldsbølgen et resultat av en maktkamp mellom kriminelle om narkotikamarkedet i Sundsvall, men det ønsker ikke politiet å bekrefte.

– En del av problembildet består av narkotika, men også om maktkamper, krenkelser og personkonflikter. Men vi kan ikke gå nærmere inn på det, sier Andersson.

– Eksplosjoner og skytinger er en måte for gjengene å tvinge hverandre fram på, de holder seg skjulte i disse konfliktene. Dette er helt klart alarmerende og hensynsløs oppførsel som påvirker innbyggerne våre, sier Paradis.