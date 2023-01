USA ber land «grave dypere» for å støtte Ukraina

– Dette er et avgjørende tidspunkt for Ukraina i et avgjørende tiår for verden. Russland vil fortsette sine angrep og prøve å knekke Ukrainas kampvilje, sier Austin.

Kommentaren kom ved åpningen av et møte på den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland, der representanter fra 50 land er samlet for å diskutere ytterligere militær støtte til Ukraina.

– Det ukrainske folket har øyene rettet mot oss, Kreml har øynene rettet mot oss og historien har øynene rettet mot oss, fortsatt Austin og la til at dette ikke er tiden for å bremse hjelpen.