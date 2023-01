USA sender våpenpakke på 2,5 milliarder dollar til Ukraina

I tillegg sendes Avenger-luftforsvarssystemer og flere typer ammunisjon.

Pakka inkluderer ikke stridsvognene som Ukraina har bedt om, men fra Pentagon-hold het det i går at kjøretøyene blir nyttige for det ukrainske militæret når russiske styrker nå graver skyttergraver og legger ut miner.

– For å gi ukrainerne muligheten til å bryte igjennom russiske forsvarslinjer, er fokus nå skiftet over til å sørge for at de kan kombinere beskytning med å manøvrere seg på et vis som vil være mer effektivt, sa Colin Kahl i Pentagon.

I alt har ukrainerne blitt lovet 109 Bradley-vogner i denne pakka og en annen som ble kunngjort i starten av måneden.

Totalt har USA gitt mer enn 26,7 milliarder dollar i militær bistand til Ukraina siden Russland invaderte i februar i fjor.