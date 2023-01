Artisten David Crosby er død

Crosby var medgrunnlegger av de to svært innflytelsesrike gruppene The Byrds og Crosby, Stills amp; Nash.

I en uttalelse til Variety fra kona heter det at Crosby gikk bort med familien ved sin side etter lang tids sykdom.

– Selv om han ikke lenger er her med oss, vil hans menneskelighet og gode sjel fortsette å lede og inspirere oss. Hans ettermæle vil leve videre gjennom hans legendariske musikk, skriver familien.

Crosby er innlemmet i Rock amp; Roll Hall of Fame to ganger: Først som medlem av The Byrds i 1991, og deretter som del av Crosby, Stills amp; Nash i 1997.

Crosby, Stills amp; Nash, også kjent som Crosby, Stills, Nash amp; Young, ble først dannet uten Neil Young, som senere sluttet seg til og så forlot bandet flere ganger.