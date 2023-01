Den amerikanske statsgjelden er nå på 31.400 milliarder dollar, drøyt 310.000 milliarder kroner. Det er det samme som nærmere 24 norske oljefond.

President Joe Bidens administrasjon har bedt Kongressen heve taket for hvor mye USA kan ha i gjeld, men foreløpig uten å vinne gehør.

– Med all respekt oppfordre jeg Kongressen til straks å handle for å beskytte USAs troverdighet og kredittverdighet, skrev finansminister Janet Yellen i et brev til lederne i Kongressen.

Hun advarer videre om at både den økonomiske stabiliteten i verden og amerikanere flest kan bli rammet dersom ikke Republikanerne og Demokratene blir enige i Kongressen.

Ikke akutt

Selv om gjeldstaket blir nådd, er ikke situasjonen akutt kritisk. Amerikanske myndigheter vil fortsatt kunne betale regningene i noen måneder, men dersom det ikke tas opp mer lån innen juni vil Biden-administrasjonen få problemer.

Det er heller ikke første gang at USA stanger hodet i gjeldstaket, og rent historisk ender det alltid med at Kongressen åpner for å ta opp mer lån. Det har på et eller annet vis skjedd rundt 80 ganger siden 1960-tallet, ifølge det amerikanske finansdepartementet.

Forhandler ikke

I 2011 resulterte imidlertid stillingskrigen mellom Det hvite hus og Kongressen i at kredittvurderingsbyrået Standard amp; Poor's fant å måtte nedgradere USAs kredittverdighet, noe som fikk verdens finansmarkeder til å skjelve.

Det hvite hus har hittil ikke villet forhandle om vilkår for økt låneopptak og sier at de forutsetter at de folkevalgte hever gjeldstaket uten forbehold.