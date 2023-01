Den ikke-bindende resolusjonen, støttet av flertallet av EU-parlamentarikere, understreker at det er et presserende behov for at EU og dets medlemsland presser for opprettelsen av en Ukraina-tribunal.

Resolusjonen framhever at tribunalet burde få jurisdiksjon til å etterforske Putin og Russlands ledelsen for krigen i Ukraina, men også den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj stiller seg positiv til resolusjonen og oppfordrer alle alliert med Ukraina om å støtte opprettelsen av en slik tribunal.

– Russland må holdes ansvarlig for sin angrepskrig og rettferdighet må seire, skriver han på Twitter.