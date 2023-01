Det var onsdag at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov gikk på talerstolen og sammenlignet Vestens handlinger med Adolf Hitler. Ifølge Lavrov utnytter USA og en rekke europeiske land Ukraina til å «kvitte seg med det russiske problemet», skriver tankesmia Institute for the Study of War.

I sin tale dro Lavrov en direkte kobling til Holocaust, som han referer til som «Hitlers løsning».

– Akkurat som Hitler ønsket en endelig løsning på det jødiske spørsmålet, så er det nå slik at hvis du leser vestlige politikere, så har de sagt klart og tydelig at Russland må lide et strategisk nederlag, sa Lavrov.

Den russiske utenriksministeren anklager USA, med europeiske allierte i ryggen, for å drive hybridkrig på et landområder utenfor deres eget. Han hevder at Ukraina er blitt Vestens brikke, og at Russland er blitt syndebukken.

– Krisen i Ukraina begynte lenge før Russlands militære spesialoperasjon, sa Lavrov.

– Hvordan våger du?

Den russiske utenriksministerens tale blir møtt med vantro fra Det hvite hus-talsmann John Kirby.

– Vår umiddelbare reaksjon er «hvordan våger du å sammenligne noe som helst med Holocaust?». Dette er en krig dere selv har startet, sier John Kirby til Washington-avisen The Hill.

Kirby gikk på talerstolen få timer etter Lavrovs tale. Ifølge ham er uttalelsene så grenseløse at man blir målløs.

– Dette er så absurd at det nesten ikke finnes noe fornuftig respons. Det er forkastelig å sette oss i samme bås som Hitler, og å sammenligne det vi gjør med Holocaust, sier Kirby.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: Maxim Shipenkov / AP/NTB

Lavrov: Russland trues av Vesten

Lavrov insisterte i samme tale på at Russland er rede til å diskutere konflikten med vestlige land og behandle alle seriøse fredsforslag. Men enn så lenge mener han at det ikke har kommet noen forslag som kan tas på alvor. Samtidig krever han at alle slike samtaler må ta høyde for russiske sikkerhetsbehov.

Han krever blant annet at det ikke må utplasseres militær infrastruktur som truer russisk sikkerhet verken i Ukraina eller i andre land som grenser til Russland. En problemstilling som brått ble mer aktuell da Russlands nabo Finland i fjor valgte å søke om Nato-medlemskap.

Det var lenge usikkert om Finland, og medsøkeren Sverige, vil tillate utplassering av atomvåpen på finsk og svensk jord dersom de blir medlem av Nato.

Så bestemte Sverige seg.

11. november gikk Sverige ut og kunngjorde at de følger samme oppskrift som Nato-landene Norge og Danmark: Ingen atomvåpen skal stasjoneres på eget område.

En grensevakt ved grensen mellom Finland og Russland. Foto: Alessandro Rampazzo / AFP/NTB

Finland vurderer grensemur til Russland

Få dager senere gikk den finske regjeringen ut og kunngjorde at utplassering av atomvåpen på finsk jord ikke er en del av pakken i deres søknad til Nato, skriver Defense News.

– Finland har ingen intensjoner om å tillate utplassering av atomvåpen på vårt territorium, og det er ingen indikasjoner på at Nato-landene har tenkt å komme med dette forslaget, sier landets president Sauli Niinistö.

Russlands bekymring rundt Natos vekstretning er likevel berettiget, siden de risikerer å få en svært lang grense til Nato dersom Finland blir medlem. Men bekymringer rundt sin egen sikkerhetssituasjon gjør den potensielle turbulensen likevel verdt det for Finland.

De vurderer blant annet å bygge en grensemur langs sin over 1300 kilometer lange grense til Russland.

