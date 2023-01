EU-presidenten på vei til Kyiv

Formålet med reisen er å utrede for nye og konkrete tiltak som kan bidra til at Ukraina stiller sterkere i krigen mot Russland.

– Vi vet alle at Ukraina også kjemper for våre felles europeiske verdier og prinsipper, og for løftet om fred og velstand i EU, sa Michel på vei til Kyiv.

Michel møter også Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal og flere ukrainske parlamentsmedlemmer under besøket.

Zelenskyj har lenge etterspurt vestlige stridsvogner fra Europa og USA. Hittil har flere av Ukrainas allierte nølt med å levere stridsvogner til landet, men Storbritannia besluttet nylig å gjøre det.

Flere land har trappet opp sin militære støtte til Ukraina siden nyttår.