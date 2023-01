Amerikansk statsborger mistenkt for spionasje i Russland

Ifølge FSB er vedkommende mistenkt for å ha samlet «biologisk etterretningsinformasjon».

FSB har ikke offentliggjort navn eller informasjon om den mistenkte. Sikkerhetstjenesten har heller ikke sagt noe om vedkommende er pågrepet.

Flere amerikanske statsborgere har de siste årene blitt fengslet i Russland de siste årene, og noen av dem har blitt løslatt i bytte mot fengslede russere i USA.

Men Russland har ofte ikke vært villige til å løslate personer de har anklaget for spionasje. Det gjelder blant annet marineinfanteristen Paul Whelan, som sitter fengslet i Russland. Han ble pågrepet i Moskva i 2018 og siden dømt til 16 års fengsel for spionasje. USA sier han var på besøk i Moskva som privatperson, og har krevd at han blir løslatt.