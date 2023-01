Skudd mot to leiligheter i Stockholm

Politiet fikk melding om den første hendelsen i Farsta klokka 3.06. Da de ankom åstedet, kunne de slå fast at noen har skutt flere skudd inn gjennom en dør i den aktuelle boligblokka, skriver Aftonbladet.

Sju minutter senere kom det melding om en ny skyting, denne gangen mot en leilighet i Husby.

Politiet jobber med å avhøre vitner og kartlegger personene som bor i leilighetene. Ingen er pågrepet.

I tillegg fikk politiet onsdag kveld melding om en bortføring sentralt i Stockholm. Mannen ble funnet av politiet og tre mistenkte gjerningspersoner pågrepet.

– Vi utelukker ikke at de tre hendelsene kan ha en sammenheng, sier politiets pressetalsperson Ola Österling.

Det har vært flere hendelser i Stockholm de siste dagene. Tirsdag gikk en sprengladning av ved en restaurant på Nytorget i sentrum av den svenske hovedstaden, mens det onsdag var en eksplosjon i inngangspartiet til en ubebodd bygning i Kista i nordvest.

Ifølge Aftonbladet mener politiet at de to eksplosjonene henger sammen, og at de kan settes i sammenheng med byens kriminelle miljø.