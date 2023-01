Skudd inn i leilighet sør i Stockholm

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 3.06. Da de ankom åstedet, kunne de slå fast at noen har skutt flere skudd inn gjennom en dør i den aktuelle boligblokka, skriver Aftonbladet.

– Det er ingen opplysninger om personskader. Akkurat nå er det uklart for meg om noen var hjemme, sier Andreas Dahlin i stockholmspolitiet til avisa. Ingen er pågrepet.

Det har vært flere hendelser i Stockholm de siste dagene. Tirsdag gikk det av en eksplosjon ved en restaurant på Nytorget i sentrum av den svenske hovedstaden, mens det onsdag gikk av en eksplosjon i inngangspartiet til en ubebodd bygning i Kista i nordvest.

Ifølge Aftonbladet mener politiet at de to eksplosjonene står i sammenheng til hverandre, og at de kan settes i sammenheng med byens kriminelle miljø.