Minst én død i sammenstøt mellom demonstranter og politi i Peru

Den døde er en 35 år gammel kvinne, opplyser Martin de Porres-sykehuset i Macusani. Landsbyen ligger i Andesfjellene sør i Peru.

Dermed har 43 mennesker mistet livet i uroen som startet i desember. Det er store protester i landet mot president Dina Boluarte.

Opptøyene begynte etter at venstreorienterte Pedro Castillo ble avsatt som president og fengslet i begynnelsen av desember, umiddelbart etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen og ta makten alene.

Boluarte, som var Castillos visepresident, tok over. Men trass i at de tilhører det samme partiet, har Castillos støttespillere avvist henne, og anklaget henne for å være en «sviker».

I den siste uroen har demonstranter tent på en politistasjon og et av rettsvesenets bygg, ifølge lokale medier. Politifolk skal ha blitt reddet opp av helikopter.

Det er primært sør og øst i landet at folk har dødd, ifølge landets menneskerettsombud. Demonstrasjonene mot Boluarte startet i Andes-regionen i sør.

Dødsfallet skjer to dager før det er planlagt en stor demonstrasjon mot regjeringen. Det ventes at tusenvis av demonstranter fra landsbygda drar til hovedstaden Lima for å legge press på Boluarte og regjeringen, som har erklært unntakstilstand.

Demonstrantene ber om at Boluarte går av, at nasjonalforsamlingen skal oppløses og at det skal utlyses nyvalg.