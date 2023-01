Ukrainas vestlige støttespillere møtes torsdag og fredag på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland.

Den såkalte kontaktgruppen består av rundt 50 forsvarstopper, blant dem USAs forsvarsminister Lloyd Austin, og koordinerer de vestlige våpenleveransene til Ukraina.

– Hovedbudskapet vil være mer støtte, mer avansert støtte, tyngre våpen og mer moderne våpen, sa Stoltenberg på Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

– Dette er en kamp for våre verdier, dette er en kamp for demokrati, og vi må bevise at demokrati vinner over tyranni og undertrykkelse, sa han.

Stoltenberg advarte videre mot å «undervurdere Russland» og fastholdt at «våpen er veien til fred».